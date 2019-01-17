В Брянске жители собирают подписи против сосулек на крышах

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Городские власти не обращают внимание на огромное количество сосулек на крышах, которое угрожает жизни и здоровью горожан. Активисты собирают подписи под петицией о ликвидации такой опасности.

Мэр Брянска Александр Макаров совершенно не реагирует на ситуацию, которая сложилась в городе с сосульками, как заявляют представители местной общественности. После того, как резко ударил мороз, на крышах образовалось большое количество сосулек больших размеров. Такая ситуация складывается на всех зданиях города, но вот коммунальщики не реагируют на опасность, даже после возмущения жителей.

Для того чтобы устранить серьезную опасность, которая угрожает жизни и здоровью каждого жителя Брянска, группа активистов создала петицию к мэру и собирает подписи горожан. Люди уверены, что нужно сбивать сосульки и ограждать здания, ведь, как только начнет все таять, будет множество несчастных случаев из-за падения сосулек. Если инициатива соберет более 425 подписей брянцев, то ее передадут в Госдуму. Но пока на этот момент подписали обращение всего 114 человек.

Горожан возмущает бездействие руководства города, комментариев по данному вопросу мэр еще не давал.