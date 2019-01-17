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По крайней мере в одной из многоэтажек Стерлитамака теперь почти всё «как на Мальдивах». Там в море и бассейнах вода похожего оттенка.

В Башкирии жителей порадовали водой из кранов голубого цвета. Точнее, сначала её вовсе какое-то время не было. Зато потом потекла именно такая.

Снимки этого «чуда» уже разошлись по местным соцсетям и вызвали множество комментов. Некоторые автомобилисты предположили, что это акция по получению бесплатной незамерзайки.

Другим., напротив, этот цвет напомнил коктейль «Голубая лагуна». Самые внимательные отметили, что эта странная жидкость ещё и пенится.

Ни администрация Стерлитамака, ни управляющая компания пока никак не прокомментировали этот инцидент.

В городском водоканале сообщили о поступлении по этому поводу лишь одной жалобы из дома на проспекте Ленина. Специалисты уже выехали по месту события, но всё это им очень напоминает рядовой фотошоп.