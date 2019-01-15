В Москве провалился участок дороги на Ферганской улице: Движение перекрыто

Сегодня, 15:56

Московские автомобилисты вынуждены терпеть неудобства из-за провала грунта. На данный момент выясняются причины происшествия.

Сегодня, 15 января на участке дороги по Ферганской улице в Москве произошел обвал грунта. Такую информацию подтвердили центре организации дорожного движения столицы. На данный момент нет проезда на участке от улицы Академика Скрябина до Суворовского проезда.

Всех автомобилистов просят скорректировать свое движение и по возможности объезжать его по Сормовскому проезду. Изменен и маршрут городского транспорта, который следует по данной улице. На место провала оперативно прибыли все необходимые для его ликвидации службы, известно, что пострадавших нет. В результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключение потребителей от тепло- и водоснабжения не было. Специалисты устанавливают причины обрушения и пути его ликвидации.

Напомним, что Ферганская улица является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов и играет важную роль в транспортной системе юго-востока столицы.