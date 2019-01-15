«Мы живем на помойке»: В Твери дворы жилых домов утопают в мусоре

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Жители города бьют тревогу из-за антисанитарной ситуации, которая складывается во всех дворах. Коммунальщики не реагируют на ситуацию.

Мусорная проблема, которая обрушилась на жителей Твери, все еще набирает оборотов. Как оказалось, с начала года коммунальщики еще не вывозили мусорные баки, что привело к образованию огромных куч. Такая ситуация сложилась не только на окраинах, но и в центре в районе площади Капошвара.

Известно, что жильцы уже обращались во все органы, которые обязаны помочь, но вот положительного ответа, как и объяснения причин, они не дождались. Практически в каждом дворе всё утопает в мусоре. Здесь и пакеты с бытовым мусором, и скелеты новогодних елей, и даже альбом «Шедевры живописи».

По словам жителей, свалка разрастается день ото дня. На прошлой неделе они узнали из СМИ, что «вывоз мусора в Твери и области производится в штатном режиме». Сегодня люди говорят, что то ли их двор территориально находится не в Тверской области, то ли штатный режим в их дворе оказался внештатным. В общем, вздыхают: «Мы живем на помойке».

Напомним, что о ситуации с вывозом мусора в областной столице сообщалось и ранее. Как видим, последовавшие за этим заверения властей о том, что вопрос взят под контроль и ситуация нормализована, на поверку оказались неправдивыми. По крайней мере, для жителей домов №5 и 7 по проспекту Победы.