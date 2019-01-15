Жители Подмосковья получили пояснение в отношении тарифов за вывоз мусора в 2019 году

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Специалиста министерства ЖКХ Московской области рассказали подробную информацию о формировании тарифов на вывоз мусора в регионе. Теперь он будет напрямую зависеть от площади жилья.

С наступлением 2019 года в Подмосковье вступают в силу новые тарифы на вывоз бытового мусора. Для того, чтобы жители региона понимали специфику их формирования, специалисты министерства ЖКХ области рассказали о принципе их образования.

Сообщается, что теперь стоимость данного вида услуг напрямую зависит от площади жилья. Новая схема была установлена в прошлом году постановлением правительства Подмосковья. Также размер платы для жителей для услуги регионального оператора по вывозу ТКО зависит от того, в каком кластере производятся отходы.

Известно, что чиновники в Подмосковье выделили семь кластеров, каждый из них имеет свой предельный экономический обоснованный единый тариф по обращению с ТКО. При этом собственникам в индивидуальном жилищном строительстве представлена скидка на оплату услуги, в зависимости от площади дома, но не менее 30% от предельного тарифа. Узнать, к какому кластеру принадлежит район, жители могут на сайтах своих администраций.