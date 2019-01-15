В Ставрополе из кранов с горячей водой льется холодная

Сегодня, 10:00

Жители ставропольской многоэтажки стали свидетелями коммунального «чуда», которое понравилось не всем. Жильцы написали жалобу в СК по стройжилнадзору и ожидают решения своей проблемы.

Жители многоэтажного дома на улице 50 лет ВЛКСМ 71/1 в Ставрополе просто возмущены тем, что вынуждены переплачивать за горячую воду. Оказывается, из кранов вода необходимой температуры течет не сразу, а жители верхних этажей ждут ее более десяти минут, в то время, как счетчики работают. Для разрешения своей проблемы жители дома написали жалобу в следственный комитет по стройжилнадзору и ожидают адекватной реакции.

Тем временем в социальных сетях идет активное обсуждение проблемы, многие пользователи заявили, что подобная ситуация складывается во многих домах России, но вот реакция коммунальщиков на жалобы населения не всегда имеет эффект. Уже стало известно, что такая ситуация в указанной многоэтажке произошла из-за изношенности сети и старых труб вода остывает. Теперь управляющая компания разработает комплекс мер по решению этой проблемы.