На Ставрополье не будет больше двойных платежей за отопление

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На Ставрополье часто возникали конфликты с оплатой услуг при использовании в многоквартирных домах смешанной системы отопления.

Люди, перешедшие на индивидуальное отопление квартир в домах с центральным отоплением, получали завышенные платежки за отопление, происходило так называемое «сдваивание платежей». С них требовали оплату и за центральное отопление, и за потребленный на индивидуальное отопление газ.

Губернатор Владимир Владимиров и правительство региона неоднократно обращались с просьбами к федеральному правительству, чтобы была разработана система, в результате которой оплата при смешанной системе отопления будет справедливой. Губернатор инициировал прекращение «двойных начислений» до момента, пока вопрос не будет разрешен на федеральном уровне.

И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Правительством РФ утвержден порядок оплаты за отопление жителями многоквартирных домов, у которых сделано индивидуальное отопление. Об этом рассказал министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко. С 1 января 2019 года жильцы таких квартир будут оплачивать только свою долю в отоплении общего имущества в МКД. «Мы не раз направляли в Минстрой России свои предложения по методике расчёта. Уверен, активная и аргументированная позиция Ставрополья и других регионов сыграла свою роль, и этот вопрос, наконец, разрешён», — сказал министр.

Для расчета платы за общее отопление выведена специальная формула. Она учитывает общую площадь многоквартирного дома, площадь квартиры с индивидуальным отоплением, площадь общих отапливаемых помещений, долю в общем имуществе МКД и другие параметры.