«Снег сам почистится!»: В Перми тракторист уснул в рабочем тракторе во время сильного снегопада

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Погода в Перми оставляет желать лучшего, но тем временем водители снегоуборочных машин сладко спят за рулём техники.

С первого января по сегодняшний день в Перми активно идёт снег. По прогнозам Гидрометцентра осадки не прекратятся до 21 числа, а пока в городе должна активно работать снегоуборочная техника для удобного передвижения на дорогах, однако не все так хорошо, как планируется.

Фотографии спящего водителя сфотографировали местные жители. В социальных сетях подшучивали над мужчиной, якобы «Вырабатывает топливо», «кимарнёт и поедет», «почасовая, что ты хотел», «послеобеденный сон», «спи, красавица, снег сам почистится» и так далее. Некоторые даже осудили автора фото, ведь «нужно быть человечным, может не выспался человек, а вы тут нападаете».

Однако факт остается фактом, шутки – шутками, сон – сном, а снег так и лежит на дорогах.

В комментариях жители подтвердили, что и сами видели, как ездят дремлющие водители за рулём медленного снегоуборочного трактора. Это же, на самом деле очень страшно, ведь если человека действительно крепко заснет за рулем – могут произойти страшные аварии.

На самом деле, людям также обидно видеть такое на дорогах, когда они полностью выплачивают налоги и ждут чистых дорог, но между тем, человек получает, хоть и не большие, но деньги с налогов население.

В Перми последние месяца приносит много убытков денег и «дохода» снега. Напомним, что только на конец ноября с улиц города вывезли пять тысяч кубометров снега.