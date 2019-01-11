В Красноярске чиновники изменили тарифы на вывоз мусора

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Власти региона пересмотрели стоимость вывоза отходов и приняли решение об их урегулировании. Правда не во всех городах Красноярской области он будет одинаков.

Министр экологии Владимир Часоватин еще 14 декабря 2018 года заявил о том, что тариф на вывоз мусора не может быть одинаковым для всех населенных пунктов, ведь каждый из них имеет свою специфику, которая в него и закладывается. Известно, что его разбег от 63,39 рублей до 199,03 рублей.

По мнению коммунальщиков Красноярска, самым сложным районом города по вывозу мусора является Октябрьский и Железнодорожный. Где после новогодних праздников вывезены еще не все отходы, а вот в Советском работы выполнены на 80%.

Известно, что с наступлением 2019 года тарифы на вывоз мусора в городе изменятся, ведь ранее на левобережье в многоэтажках - 79,74 рубля с человека, а на правобережье - 87,51 рубля. Теперь же сравнялись нормативы накопления ТКО для частных и многоквартирных домов - 17, 5 килограммов. Это означает, что жители многоэтажек и частных домов будут платить за вывоз мусора одинаково. В министерстве тарифной политики уточнили, что документ был опубликован 27 декабря 2018 года и вступил в силу через 10 дней после публикации.