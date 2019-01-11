Апокалиптическое шоу в Смоленске, где мощно рванул паропровод

Сегодня, 11:21

Пар, проложенный под землёй, вдруг решил из под неё вырваться. Буйство урбанистического гейзера продолжалось больше, чем полчаса.

В Смоленске произошло настоящее апокалипсическое шоу. Там мощно рванул паропровод. Каким образом не пострадали люди, можно отнести к категории чудес.

В небо в районе улицы Индустриальная внезапно взмыл столб с горячим паром и грязью. Асфальт он просто порвал на куски. Разбрасывая его и камни далеко вокруг.

В итоге оказались повреждены окна в близлежащем пятиэтажном доме и весь он «уделан» грязью. Вся округа стала грязевой непроходимой топью, как после селя.

Больше всего пострадали автомобили. Повреждены не менее десяти из них. У некоторых выбиты стёкла, другие «отделались» серьёзными вмятинами.

Паропровод принадлежит неподалёку находящемуся заводу. Поэтому инцидент не повлиял на теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в Смоленске.