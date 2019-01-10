В Воронеже коммунальщиков оштрафуют за сугробы на парковках

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Сотрудники КБУ, которые должны убирать платные парковки, недобросовестно выполняют свои обязанности. Водители постоянно жалуются, что деньги платятся, а сервиса нет.

Сотрудники Комбината благоустройства (КБУ) в Воронеже получают деньги за уборку платных стоянок от листвы и снега, но вот снегопады, которые прошли в регионе, показали обратное. Водители стали все чаще жаловаться на то, что они обязаны платить свои деньги за машиноместа, а вот предоставляемый им сервис оставляет желать лучшего.

Таким образом принято решение о вынесении штрафных санкций в отношении предприятия КБУ, а операторы парковок рассказали, что коммунальщики работают по непонятной для них схеме. Теперь стало известно, что компания предъявила претензии КБУ, обвинив их в некачественной работе. У коммунальщиков, в свою очередь, тоже есть оправдания. Оказывается у них не хватает техники и людей, чтоб убирать и платные парковки, и городские улицы.

Теперь оператор парковок собирается нанимать мобильную бригаду дворников, которые будут ежедневно чистить парковки. Юристы отмечали, что у воронежцев есть юридический рычаг давления на концессионера, не справляющегося с уборкой от снега зоны платных парковок. Адвокатыделали упор на то, что компания нарушает правила благоустройства, за что ее можно привлечь с помощью жалоб к административной ответственности.

Руководство КБУ сообщило, планирует нанять для уборки платных стоянок 15 чел. Эта мобильная бригада дворников будет бороться со снегом в ежедневном режиме до конца зимнего сезона. Работать они станут точечно – в местах, где невозможно в силу объективных причин использовать коммунальную технику.