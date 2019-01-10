В Нальчике родители возмущены плесенью на стенах детской больницы

Сегодня, 11:40

Родители маленьких пациентов, которые лечатся в инфекционной больнице города, бьют тревогу. Оказывается персонал совсем не замечает плесени, которая просто разъедает стены медицинского учреждения.

Нахождение ребенка в больнице это не только стресс для него, но и для его родителей, которые хотят обеспечить своим чадам качественные услуги. Все же в Нальчике не всегда можно вылечить дитя, не получив новые осложнения.

Родители, которые вынуждены посещать своих малышей в Детской городской инфекционной больнице Нальчика, просто возмущены ее состоянием, в сеть они выложили фото и видео, которое обсуждает общественность. Известно, что данное медицинское учреждение находится в городе на улице Головко, его стены просто разъедает плесень.

Активисты просто не понимают, как в больнице, где люди должны выздоравливать и поправлять свое здоровье, созданы такие условия, при которых можно подцепить новую болезнь. Родители просят руководство города и медицинских чиновников предпринять все меры по предотвращению такой ситуации.

Пользователи социальной сети в ужасе от увиденного. За несколько часов видео обросло сотнями комментариев. Влияние плесени на здоровье весьма пагубное, а избавиться от неё можно только при условии устранения первопричины. То есть очистить квартиру от плесневых грибков недостаточно.