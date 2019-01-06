Жители Воронежа дивятся собственному мусору после новогодних праздников

Сегодня, 12:10

Жильцы многоквартирного дома по проспекту Труда насобирали девятиэтажную гору отходов за считанные дни.

Жители Воронежа дивятся собственному мусору, который они насобирали за считанные дни. После новогодних праздников мусоропровод 9-этажного строения по адресу проспект Труда, 155 оказался забит «до отказа».

Один из жильцов дома рассказал, что последний раз мусор из подъезда вывозили 28 декабря. На сегодняшний день труба мусоропровода забита до 9-го этажа, а около подъезда сформировалась свалка крупногабаритных отходов, «так как «лодочки» нет в радиусе 300 метров».

Скоплениями отходов завалены все лестничные пролеты, из-за чего подъезд превратился в настоящий рассадник паразитов и источник не самых приятных ароматов.