Ростов не меняется: Коммунальщики продолжают укладывать асфальт в снег

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Это подтверждают снимки, появившиеся в местных соцсетях. На этот раз такой инцидент зафиксирован на проспекте Космонавтов рядом с домом 8/2.

Видимо, Ростов никак не меняется: По крайней мере, в этом направлении, делают заключение горожане. Коммунальщики с завидным упорством продолжают укладывать асфальт прямо в снег.

На снимке, опубликованном на портале «Ростов главный», отчётливо видно уложенный свежий асфальт и стоящих вокруг него рабочих, сделавших «своё дело». При этом вокруг грязь и снег.

Большинство ростовчан оставили свои негативные отзывы по этому факту, но не все.

Есть и те, которые выступили в поддержку коммунальщиков. Они напомнили, что сейчас, когда снег и дождь, в городе появляется множество ям. За праздники «полетело» множество дисков. Стоит ли дожидаться лета, когда в Ростове совсем не останется дорог.

В то же время и те и другие едины в одном. Ремонты на дорогах проводятся очень некачественно.

Ранее городские чиновники успокаивали граждан тем, что влияние неблагоприятных погодных условий вполне нивелируется современными технологиями по укладке асфальта.

Правда, глядя на снимок, трудно найти подтверждение этим заявлениям.