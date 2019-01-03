В Москве подорожала коммуналка на 1,7%

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Стоимость всех видов коммунальных услуг в столице с 1 января выросла на 1,7%. Такую информацию распространили представители Департамента экономической политики Москвы.

Неприятный новогодний сюрприз ожидал жителей Москвы уже с 1 января – оказалось, что власти решили поднять стоимость всех видов коммунальных услуг. В Департаменте экономической политики заявили, что это абсолютно прогнозируемая мера, ведь зарплаты работников коммунальной сферы увеличиваются, как и расходу на предоставление услуг.

Также ключевую роль в этом сыграло и повышение НДС, которое в стране произошло тоже с 1 января. Экономисты напоминают, что с 1 июля текущего года произойдет еще одно повышение, которое составит уже 4,8% и будет гораздо ощутимее.

Напомним, что экс-министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что рост НДС приведет к увеличению роста инфляции и уменьшению уровня доходов лиц, занимающихся малым предпринимательством. Все же специалист уверен, что такие меры увеличат доходность бюджета. Часть же экспертов уверенны в том, что население не заметит подорожания услуг ЖКХ, ведь уровень доходов населения также увеличится с 1 января 2019 года.