В Сургуте из кранов лилась темная нефтяная жижа

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Жители Сургута не могут нормально принять душ и вымыть посуду. В социальных сетях многие шутят, что город настолько разбогател, что из его кранов уже льется нефть.

Вчера, 3 октября, жители Сургута могли почувствовать себя нефтяными магнатами. Придя домой все обнаружили, что из кранов льется не обычная вода, а мутная темная жижа, запах которой напоминает нефть. Некоторые жители города поделились данной информацией в сети и попросили объяснить, что же это. В комментариях многие сообщили, что в их квартирах ситуация аналогичная, но большинство все же данную новость восприняли с юмором – теперь город стал настолько богатым, что каждый его житель – нефтяной магнат с собственной скважиной.

Выяснилось, что пострадало несколько районов города от аварии на водоводе. Представители Горводоканала сообщили, что предпринимают все меры для предотвращения такой ситуации и обещают в ближайшее время подать в дома жителей Сургута чистую воду. Жителям пояснили, что в систему водоснабжения попала грязь, из-за чего в кранах и оказалась мутная вода.

Как заверили в управляющей компании, за холодную воду в этом месяце пострадавшие жители заплатят меньше обычного. Писать каких-либо заявлений для этого не нужно. Аварию зафиксировали диспетчеры.