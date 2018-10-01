Минэнерго РФ: Севастополь подготовлен к осенне-зимнему периоду

Вчера, 20:13

Этому посвящалось специальное совещание, проведённое сегодня в городе. Оно рассматривало вопросы, связанные с устранением ранее выявленных проблем и недопущению их в будущем.

Минэнерго РФ на нём представлял Андрей Черезов, являющийся замглавы этого ведомства. С его слов, Севастополь полностью подготовлен к осенне-зимнему периоду.

При этом работы продолжаются. Замминистра особо отметил, что в вопросах ЖКХ и большой энергетике явно заметна позитивная тенденция. В частности, Балаклавская ТЭС будет работать в постоянном режиме с блоком 235 МВт. Это внушает уверенность в том, что осенне-зимний сезон будет в Севастополе преодолён без серьёзных инцидентов.

Профильным вице-губернатором Владимиром Базаровым также была подтверждена готовность к отопительному сезону инженерной инфраструктуры и объектов по тепло- и электроснабжению.

В то же время он отметил наличие серьезных проблем. Они связаны с тем, что управляющие компании до сих пор не рассчитались за все полученные энергоресурсы. Этот вопрос будет решаться в экстренном порядке.

Жителям Севастополя остаётся надеяться, что чиновники не покривили душой, и город встретит холода достойно.