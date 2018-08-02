В двух селах под Евпаторией авария оставила жителей без воды

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Авария будет устранена не раньше, чем через двое суток.

Жители в двух селах под Евпаторией, Новоозерном и Мирном, остались без водоснабжения. Глава администрации Андрей Филонов сообщил в аккаунте социальной сети Facebook, что авария, которая произошла 1 августа, оставила жителей без воды и неизвестно, когда ее последствия будут устранены, скорее всего, не ранее, чем через двое суток. Однако, руководство обязательно позаботится о том, чтобы жителям населенных пунктов был обеспечен подвоз воды.

В Новоозерном автоцистерны с водой можно найти на улице Морская 3-5 (9.00-11.00 и 14.00-16.00), улице Морская 9,9а (11.00-12.30 и 16.00-18.00), ул. Морская 4 и 4а (12.30-14.00), улице Десантников 3-11 (9.00-12.00), улице Парковая (12.00-14.00), улице Молодежная, 1, улице Героев Десантников 2, 4, 4а (14.00-16.00), улице Молодежная 1, 3, 4, 5 (16.00-18.00). Стоянки автоцистерн для жителей Мирного будут расположены у КНС Мирный (9.00-11.00 и 13.00-15.00), по улице Школьная 14а (9.00-12.00), Коса Южная (11.00-13.00 и 15.00-16.00), а также на улице Сырникова 26 (12.00-14.00).

Также администрация подчеркнула, что интенсивность разбора жителями воды может в дальнейшем повлиять на изменения графика обеспечения цистернами с жидкостью.

Ранее сообщалось, что пять тысяч жителей Воронежа остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Данные инциденты показывают, что качество работ по прокладке труб и обеспечению жителей водой необходимо улучшить, иначе придется чинить поломки и прорывы каждый раз, что весьма затратно.