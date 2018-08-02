В Саратове часть Заводского района осталась без холодной воды до полуночи

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Из-за аварии на водопроводе люди на весь вечер останутся без воды.

Сегодня, 2 августа, в Саратове коммунальные службы предупредили о том, что часть Заводского района до полуночи будет без водоснабжения. Это связано с аварией на водопроводе и сотрудники ЖКХ сделают все возможное, чтобы побыстрее устранить неполадки.

Улицы Чернышевского, 4-й проезд Чернышевского, Заводской, 1-й Заводской проезд, 3-й Дегтярный проезд, Дегтярная площадь (дом 1-13), Большой Садовой, Береговой; 1-й, 2-й, 4-й и 7-й Береговые проезды, 2-й Мельничный проезд, 1-6-й Волжские проезды - часть города, которая осталась без холодной воды.

Также работники рекомендуют первые 48 часов после запуска воды пить ее только в кипяченном виде.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб в Саратове приняли единый платежный документ, по которому будут оплачиваться все их услуги для того, чтобы население видело, куда уходят их честно заработанные деньги.