Виталий Мутко оценил работу «Водоканала» в Омске

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Сейчас он находится в этом городе с рабочим визитом. Не исключено, что в ходе него примут решение, касающегося имущественных отношений с этим частным оператором.

Виталий Мутко, находясь в Омске, оценил работу «Водоканала». В особенности отмечена работа очистных сооружений.

Комиссия посетила цех, где осуществляется водоподготовка. Там представители предприятия рассказали высоким гостям о ключевых технологиях по очистке воды.

Присутствовавшие на рабочем совещании отметили, что в Омске «Водоканалу» удаётся удерживать в городе низкий тариф на воду при её высоком качестве. В то же время, модель самой работы требуется развивать.

Сейчас каждый год требуется продлевать 30 арендных договоров. Это определённый риск, не позволяющий планировать вложение долгосрочных инвестиций и реализацию стратегических планов модернизации инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может стать переход с арендных отношений на концессию.

При аренде у «Водоканала» обязанность лишь содержание арендованного имущества в надлежащем виде. Концессионным соглашением можно предусмотреть обязательство модернизировать коммунальные сети.

Долгосрочная концессия - неплохой выход из ситуации. В то же время в сфере ЖКХ подобные имущественные отношения ещё не нашли широкой практики.

Также возникает вопрос, почему чиновники в Омске сдавали имущество в аренду лишь на один год. Закон не запрещает делать это на значительно более долгий период.