В Петербурге «Газель» провалилась под асфальт

Сегодня, 20:24

Водитель возмущен некачественной прокладкой дороги в культурной столице России.

В среду, 1 августа, в Петербурге на Железнодорожном проспекте «Газель» провалилась прямо в асфальт. Дорожные службы данную ситуацию не комментируют, однако, есть сведения, что из-за порыва на сетях Водоканала дорогу просто размыло. Водитель пострадавшей машины собирается требовать возмещения ущерба у дорожных служб через суд.

К сожалению, проблема дорог в России отнюдь не в новинку. К примеру, месяц назад в Астрахани дорожные службы уложили асфальт прямо на камыш. И это произошло в центре города. Некоторые жители предположили, что он сам пророс, однако обугленные концы растения выдали халатность дорожных работников.

Неизвестно, почему существует такой безответственный подход к прокладыванию дороги в крупнейших городах Российской Федерации, не говоря уже о деревнях и маленьких городках. Скорее всего, из-за маленького финансирования городских дорог работники «спустя рукава» исполняют свои обязанности, чего хватает всего на один сезон. Или же вовсе какая-то машина провалится под асфальт и все начинается заново.