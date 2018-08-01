В Саратове ребенок едва не провалился в яму

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Зловещая дыра находилась в паре сантиметров от ребенка.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором четко видно, как в Саратове во время прогулки ребенок едва не провалился в яму на тротуаре. Очевидица сообщает, что данная опасность подстерегает родителей и их детей на набережной Энгельса. Опасность данного отверстия заключается в том, что оно находится на газоне, и он надежно прикрыт травой. Даже с близкого расстояния невозможно разглядеть, есть ли там что-то. Фонари, как сообщает мама чуть не пострадавшего малыша, тоже не охватывают данного места, поэтому просит горожан быть предельно осторожными.

Непонятно, откуда появилась эта яма. Конечно, молодые родители напуганы таким явлением в городе, но, тем не менее, просят родителей быть предельно внимательными во время вечерних променадов со своими наследниками.

Саратовцы в сети пишут, что необходимо требовать исправления данного дефекта, поскольку это может угрожать здоровью не только маленьких горожан, но и взрослых.

В июле прошлого года стало известно, что ямы на дорогах засыпали фигурками гипсовых котиков. Откуда взялись эти статуэтки – до сих пор не выяснили.