В центре Хабаровска появился фонтан горячей воды с фекалиями

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Река из нечистот заливает буквально целый двор, из-за чего люди не могут нормально передвигаться.

Жители дома номе 14 на улице Блюхера в центре Хабаровска стали свидетелями очень необычного явления. По словам людей, у них прямо во дворе неожиданно появился фонтан горячей воды с фекалиями. Поток этой смеси вырвался из-под асфальта неожиданно. Сейчас весь жилой двор залит экскрементами с водой.

Люди рассказали, что они даже не могут ходить нормально по двору, по всей ширине которого пробегает зловонная река. Пока что официальной информации о случившимся не поступало, так как люди только вызвали аварийные службы Хабаровска.

Скорее всего, считают жители двора, прорвало трубу с горячей водой. Однако откуда взялись фекалии, пока что не понятно. Скорее всего, поток мог смешаться с канализацией.

В «устье» реки разбит весь асфальт. Его разломило «гейзером» из нечистот.

Стоит отметить, что теплосетевая компания Хабаровска подготавливает тепломагистрали к грядущему отопительному сезону. В ряде регионов возможно отключение горячего водоснабжения из-за проводящихся работ.