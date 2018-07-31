«Ну и дыра»: Очевидцы шокированы дорогой в центре Ярославля

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Ярославский асфальт вновь пострадал от текущей трубы ликеро-водочного завода, и провалился в «больном» месте сегодня в центре.

Ярославля очевидцы были шокированы дорогой в центре асфальта: на Советской улице в очередной раз в образовалась большая глубокая яма, и судя по недавней заплате уже не в первый раз. Асфальт размером с крышку канализационного люка размыло на проезжей части дороги напротив «Дома моды». «Ну и дыра», - возмущенные горожане активно начали делиться фотографиями дефекта в социальных сетях. На месте происшествия работают сотрудники водоканала. Специалисты отметили, что виной вновь стала текущая труба бывшего ликеро-водочного предприятия. На данный момент специалисты пытаются связаться с руководством предприятия, чтобы окончательно решить проблему, а чтобы не нарушать движение автомобилей яму временно засыпали гравием. Уже завтра рабочие от водоканала намерены установить заглушку, и надежно залатать участок асфальтом.