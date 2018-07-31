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Информация предоставлена мэрией Воронежа. Временная остановка подачи газового топлива связана с проведением внеплановых мероприятий газораспределительной службой.

С 1 по 4 августа с 8 до 8 утра 12 тысяч воронежцев останутся без газа. Об этом жителей Левобережного района предупредил «Газпром газораспределение Воронеж».

Перекрыть газ для жителей 52 улиц Левобережного района воронежский «Газпром» вынужден из-за врезки в газопровод высокого давления, коммуникации которого проложены по улице Новикова.

Следует отметить, что сейчас предприятия «Газпрома» начали полномасштабную подготовку к зиме. По всей России в населенных пунктах проходят веерные отключения, связанные с профилактикой газового оборудования.