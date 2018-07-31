Под Брянском ямы на дорогах «заделали» цветами

Сегодня, 17:50

Таким образом свой протест высказали активисты в Белых Берегах. И правда, если земля «гуляет», чего бы не высадить там цветы.

Под Брянском, как и по всей России, ямы на дорогах ремонтировать совсем не спешат, даже в подходящее для этого время. Местные активисты в Белых Берегах «заделали» их цветами.

Они просто использовали пробоины на транспортных магистралях под Брянском в качестве газонов для высадки живых цветов. Водителям хуже уже не будет, а глаз, таки порадует.

Да, может и местные чиновники быстрее обратят внимание на проблему. Обратили, убрали самодельные газоны, а вот к работам в Белых Берегах так и не приступили.

Как сообщается, ямы на дорогах этого населённого пункта были подготовлены к своему ремонту ещё два месяца назад. Однако, воз и ныне там.

Активисты решили поторопить местное руководство «цветочной акцией». Поможет ли это решению местной дорожной проблемы, покажет время.

Сообщается, что коммунальные службы оперативно «прибрали» самодеятельные клумбы. Однако, к проведению ремонтных работ до сих пор не приступили.