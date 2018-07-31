Следственный комитет проверит качество воды в Янтарном

Сегодня, 17:16

Следователи начали проверку после многочисленных жалоб жителей на отвратительное качество воды в поселке Янтарном Калининградской области. Вместо водопроводной воды из крана течет бурая жижа.

Информация и видео водопроводной воды в поселке есть в социальных сетях. Хорошо, если эта вода просто ржавая. А если в ней присутствуют возбудители различных болезней или какие-либо вредные вещества?

Следственный комитет проверит факты и установит, соответствует ли водопроводная вода, которую подают в дома, санитарно-эпидемиологическим нормам. Следователи планируют опросить работников управляющих и водоснабжающих компаний.

Проблема питьевой воды в Калининградской области в последнее время резко обострилась. В Мамоново и Зеленоградске наблюдаются постоянные перебои с водоснабжением, о чем есть многочисленные публикации.

На днях прокуратура вынесла предписание главе администрации Зеленоградского городского округа с требованием восстановить бесперебойное водоснабжение. Вина в отсутствии воды, по мнению прокуратуры, лежит на муниципалитете.