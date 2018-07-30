Незаконно установленные металлические гаражи сносят в Томске

Сегодня, 15:41

Только в июле в Октябрьском районе по распоряжению местных властей вывезли 420 конструкций, большинство из которых использовались для хранения ненужного хлама.

Власти в Томске продолжают борьбу с незаконно установленными металлическими гаражами. В этом месяце с территории от улицы Лазарева до улицы Беринга было снесено и вывезено 420 конструкций. Участок на улице И.Черных на площади 460 кв.м. сегодня очистили от мусора - рабочие вывезли 400 тонн хлама. Администрация Томска намерена благоустроить данный участок до конца 2018 года: подрядчики проведут санацию деревьев, приведут в надлежащий вид все парковки и проезжую часть.

Мэр города Иван Кляйн отметил, что довольно часто незаконно установленные металлические гаражи плотными рядами примыкают к зданиям социальной сферы, к детским садам и школам, препятствуя проезду и проходу к объектам. Он добавил, что ликвидация старых, незаконных конструкций, которые захламляют город- вопрос благоустройства и безопасности, ведь эти гаражи зачастую становятся пристанищем для асоциальных личностей, местом преступлений и пожаров. Их уже сносят, и этот процесс необходимо довести до конца.

Пока власти борются с незаконными постройками в Октябрьском районе, их ряды начинают расти в микрорайоне «Радужный». Местный бизнесмен возводит постройки на улице Ленской, 31, а затем сдает их в аренду.

Жители Томска призывают властей наконец возвести на этих местах хорошие гаражные комплексы, и не запускать территорию.