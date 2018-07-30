Роспотребнадзор: Новосибирцев «давят» счетами от ЖКХ

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Жители города постоянно жалуются на коммунальщиков в федеральную службу. На это у новосибирцев есть определенные причины.

Как сообщает источник, служба Роспотребнадзор представила статистику жалоб, поступающих от новосибирцев. Оказалось, что жителей города не устраивает работа ЖКХ, поскольку суммы, указанные в квитанциях от коммунального хозяйства – просто возмутительны. Местные жители утверждают, что их «давят» такими счетами.

Конечно, недовольство людей объяснимо. Только за первых полгода в службу поступило 239 жалоб на ЖКХ, из которых 32,3% недовольны счетами, а 59% не удовлетворены качеством обслуживания многоквартирных домов.

Коммунальщики отстают по всем параметрам: то жилье не введут вовремя в эксплуатацию, то откажут в предоставлении смет на работы, связанные с ремонтом. Больше всего горожан возмущают отказы в перепланировке жилья.

О том, что ЖКХ поздно реагирует на отключение лифта, домофона, электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, делает некачественные ремонты подъездов – даже упоминать новосибирцам не хочется. Они устали бороться с такой безответственной организацией, которая не решает проблемы, а только их усугубляет. Горожане надеются, что и на них найдется управа.