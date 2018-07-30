Сегодня, 09:19

Горячая жижа едва не стала смертельной смесью для людей с проблемным здоровьем, подчеркивают потребители.

Под Оренбургом в Гае раскрыли причину вонючей воды с сероводородом. Оказалось, что виновны в неудобствах жильцов коммунальщики. Чтобы улучшить жизнь людям и сэкономить на оплате счетов за использованные блага цивилизации, работники ЖКХ замкнули систему и вывели в водопровод воду из системы отопления. После проведения всех проверочных мероприятий работы системы и замеров уровня содержания сероводорода в воде эксперты указали на ошибки.

Как теперь выйти из этого положения будет решать специальная комиссия, которую жильцы домов просят собрать для защиты своих прав. По последним данным, инцидент произошел в Гае на улице Декабристов 9а. Жильцы ситуацию комментировать отказались, но на первом этаже заметен кран для полива придомовой территории, который стал возможной причиной повышения уровня химических средств в воде.