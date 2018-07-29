Сегодня, 12:20

Правительство города сообщило о возможных перебоях с подачей воды и назвало причины возникновения неполадок.

Как стало известно, жителям Севастополя придется «подкрутить краны» 29 июля из-за того, что у реки Черная паводок. Данные климатические изменения повлекли за собой последствия, которые предварительно должны будут устранить сотрудники ГУАС «Водоканал» до 17:00.

Служба, как сообщается, делает все необходимое для того, чтобы ситуация как можно быстрее стабилизировалась.

Жители сел вблизи реки Черная говорят, что дождь действительно был, но у них, в отличие от прошлого раза, нет перебоев с водой. Они, как сообщается, не видят никаких особых изменений уровня воды в реке.