В Новосибирске из под асфальта вырвался столб воды

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Чрезвычайное происшествие случилось близ театра оперы и балета.

Субботним вечером, 28 июля, около 19:30 по местному времени, очевидцы запечатлели столб воды, который бил из под асфальта.

Вода затопила Серебренниковскую улицу и Октябрьскую магистраль.

По информации, предоставленной Новосибирским филиалом «Сибирской генерирующей компании», произошел порыв трубы диаметром 700 мм. Труба не выдержала повышения давления.

Специалисты своевременно отреагировали на сообщения о происходящем и перекрыли воду на аварийном участке. Пострадавших нет, однако камнями, которые были подняты струей воды, повреждены автомобили.

Работники «СГК» взяли ситуацию под контроль и начнут индивидуальную работу по всем подобным случаям. В «СГК» заявили о том, что теплотрассы изношены на 70%.

До этого масштабный потоп произошел в самом центре Новосибирска в марте этого года. Поток воды из аварийного водопровода залил Вокзальную магистраль, улицы Ленина и Советскую. Из-за коммунальной аварии магазин женской одежды, а также несколько баров в подвалах, оказались затоплены.