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28 июля в Ростове-на-Дону прошел сильнейший ливень, который накрыл буквально весь город. Теперь донская столица похожа на Фукусиму в 2011 году после цунами.

Очевидцы сняли на камеру последствия катаклизма и выложили в сеть. Устрашающее видео с «уходящим» под воду Ростовом шокировало пользователей: все залито водой, которая не переставая бурлит и сносит все на своем пути. Кадры хорошо отображают реальную ситуацию.

Даже автомобили оказались под водой, а о том, как людям приходится перебираться – даже страшно думать. Пешеходы «плывут» по проезжей части, поскольку другого способа добраться до дома у них нет.

Как говорят горожане, ливень в этой ситуации ни при чем. Виноваты как всегда коммунальные службы, которые запустили систему водоотведения – она была забита, поэтому Ростов оказался под водой.