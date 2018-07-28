Коммунальный геноцид: вслед за газом и светом на Украине дорожает вода

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В ближайшее время жителей Украины ожидает очередное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так, в сентябре украинцы могут столкнуться с новым повышением цен на питьевую воду. По данным ассоциации водоканалов Украины в сентябре-октябре тарифы на воду повысятся на 10-15%.

По словам специалистов, очередное подорожание услуг ЖКХ связано, прежде всего, с повышением цен на хлор, который используется для дезинфекции водопроводных сетей. Кроме того, возможный скачок тарифов на воду связан с инфляцией, а также подорожанием стоимость газа и электроэнергии в Украине.

Отметим, что неделю назад из-за повышения тарифов на природный газ в Днепропетровской области была прекращена работа одного из самых мощных предприятий по производству дезинфекционных средств для воды. Сразу после остановки завода в Киеве и в других украинских регионах заявили об угрозе остановки водоснабжения, поскольку для обеззараживания питьевой воды необходим большой запас хлора. Позже ситуация с обеспечением водоканалов Украины хлором несколько стабилизировалась. Угроза прекращения водоснабжения украинских городов и поселков миновала, только вот повышения цен на воду жителям «незалежной» с учетом нынешнего политического курса все равно не избежать.

Напомним, что правительство Украины продолжает идти по катастрофическому пути и проводит политику поэтапного повышения цен на все без исключения услуги ЖКХ. Согласно прогнозам специалистов министерства экономического развития и торговли Украины, до 2021 года жилищно-коммунальные тарифы в стране будут увеличиваться каждый год. На разные виды услуг ожидается подорожание от 10 до 23%. В частности, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать каждый год на 20%. Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году – на 11%, а в 2021 году – на 20%. Электроэнергия подорожает почти на 23% в 2019 году, на 15% – в 2020 году и на 13% в 2021 году.