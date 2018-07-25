Министр ЖКХ призывает свердловчан застраховать лифты в домах

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В случае неисправности это позволит отремонтировать подъемник в разы быстрее, а все затраты жильцам возместят.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области призывает свердловчан застраховать лифты в их многоквартирных домах по программе ускоренной замены. Это позволит сберечь новое оборудование, в случае поломки лифт отремонтируют в разы быстрее, а все затраты на восстановление неисправности жильцам «безболезненно» возместят. Николай Смирнов добавил, что другие источники финансирования на восстановление поломки будет найти довольно проблематично.

Глава фонда капремонта МКД Станислав Суханов отметил, что на Среднем Урале со старта программы замене подлежали 1357 лифтов, 1116 из которых установили в 2016 и 2017 годах, а остальные в этом году. На данные работы было затрачено 2,2 миллиарда рублей. В ближайшее время в регионе планируется заменить еще 274 подъемников.