В Ростове канализация затопила котокафе

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В Ростове-на-Дону в кафе «КОТЭдж» в Сальском переулке 21 июля произошла катастрофа.

В разгар рабочего дня из-под стены в помещение котокафе стала поступать вода с характерным канализационным запахом. Причем «поступать» это не то слово. Канализация буквально затопила заведение. За день владельцы кафе Алена и Наталья Кравцовы откачали вдвоем из помещения более 10 тонн грязной воды.

До этого случая «КОТЭдж» был уютным кафе, в котором жили 18 котиков и хорек. Котокафе было известно в Ростове, сюда с радостью приходили и взрослые, и дети.

Владельцы кафе дозвонились до аварийной службы. Ремонтная бригада ехала на вызов 8 часов, а по приезду их бригадир поведал, что на весь огромный город работает единственная бригада, а вызовов – по 50 в день. Мало того, он сказал, что прочистить канализацию у них возможности нет, после чего бригада уехала.

На следующий день, придя в кафе, Алена и Наталья обнаружили, что помещение снова залито фекалиями. Только на второй день канализационный слив многоэтажного дома был прочищен, и вода перестала заливать помещение кафе.

В итоге: испорчены мебель, книги, пострадали животные, сами владелицы кафе за два дня работы по выносу грязной воды надышались миазмами, не чувствуют рук и ног. А помещение пришлось отчищать и отмывать несколько дней.

Владелицы заведения намерены подать в суд на «Водоканал».