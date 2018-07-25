Водоснабжение в Зеленоградске обещают восстановить до конца недели

Сегодня, 16:33

В областном правительстве сегодня экстренно провели совещание, в котором участвовал сотрудник администрации муниципалитета для поиска способов решения проблемы подачи воды.

Проблемы с водоснабжением в Зеленоградском городском округе обострились на выходных из-за аномальных погодных условий. Практически месяц в муниципалитете прекращают подачу воды с вечера до утра, а трое суток назад в администрацию начали поступать около 30 жалоб от местных жителей за день в связи с полным прекращением подачи воды, сейчас количество обращений сократилось до 5 в день. Администрация региона активно начала решать данную проблему лишь после предупреждения жителей о намерении пожаловаться Владимиру Путину.

Сейчас без водоснабжения в Зеленоградске остаются два дома на 8 и 16 квартир на улицах Московской и Ленина. Нормализована ситуация в деревнях Муромское и Мельниково, однако проблема останется в поселке Рыбачьем.

Для окончательного решения проблем с подачей воды потребуется пробурить новые скважины и отремонтировать имеющиеся, сообщил министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба. Водоснабжение в Зеленоградске обещают восстановить до конца текущей недели.

Сообщается, что ежедневно в период слишком высоких температур воздуха с 09:00 до 12.00, с 15:00 до 18:00, с 23:00 до 06:00 из-за проведения профилактических мероприятий напор воды будет снижен.