В Орле асфальт во дворе дома положили так, что вода затекает в подъезды

Сегодня, 19:53

Двор дома № 70 по улице Раздольной в Орле в соответствии с программой «Комфортная среда» заасфальтировали. Но подрядчик в стремлении сэкономить не убрал остатки старого асфальта, а положил сверху новый.

Теперь входы в мусорокамеры, а также ливневки находятся ниже уровня нового асфальтового покрытия. Как предлагается дворникам, преимущественно женщинам, вытаскивать полные мусорные баки, поднимая их на ступеньку, образованную новым асфальтом, неизвестно. Люки колодцев тоже оказались заасфальтированными.

Вода после дождя теперь затекает в подъезды и мусорные отсеки домов, уровень пола в которых теперь ниже уровня асфальта двора.

Представитель организации-подрядчика утверждает, что все их работы выполнены в соответствии с требованиями и под контролем управления капитального строительства городской администрации.

Самое интересное, что начальник УКСа мэрии Сергей Костиков говорит, что асфальтовое покрытие сделано правильно, так как дождевая вода затекала под дом, а теперь асфальт находится на гораздо более высоком уровне. То, что вода теперь затекает в подъезды и мусорные камеры, видимо начальнику УКСа кажется нормальным. Он предлагает теперь жильцам дома за свой счет переделать все то, что им не нравится.