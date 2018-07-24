В Ростовской области в 2-3 раза увеличатся тарифы на мусор

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Повышение коммунальной платы за вывоз мусора объясняется повышением технологичности утилизации.

В Ростовской области в несколько раз увеличатся тарифы на вывоз отходов. Стало известно, что уже около 30 компаний получают предельный тариф, так что практически во всех муниципалитетах будет увеличена плата за вывоз мусора. Оценка повышения тарифов происходит по двум параметрам: технологии, которые применяются для утилизации мусора, и негативное влияние на окружающую среду.

Ранее по второму фактору оплачивали дополнительные налоги только юридические лица, то есть компании, но сейчас решено переложить часть этого расхода на граждан в счета оплаты коммунальных услуг. Это сделано для того, чтобы компании, которые занимаются утилизацией отходов выплачивали государству налог за вред окружающей среде, а граждане в свою очередь покрывали эти расходы организаций для того, чтобы те могли повышать технологическое оснащение и приемы утилизации, а также чтобы они не терпели убытков, иначе очищать окружающую среду будет просто невыгодно.

Таким образом, если в первой половине 2018 года АО «Чистый город» (отвечает за обращение с отходами Ростова) платило 497 рублей за вывоз тонны мусора, то к 1 июля 2020 года эта сумма возрастёт до 865 рублей, а ещё через два года — до 1131 рубля, то есть в 2-3 раза.

Ранее сообщалось, что также в Забайкалье увеличатся тарифы на вывоз мусора из-за технологии разделения отходов. Утилизация будет проходить по группам, на которые подразделяется мусор.