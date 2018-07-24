Жилые дома Москвы оснастят малошумными лифтами

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Совсем скоро ультрасовременные лифты модели «Стриж» появятся в столичных многоэтажках.

Как сообщили представители КГХ Москвы, жилые дома по улице Новомарьинская оснастят малошумными лифтами. Все из-за того, что АО «Мослифт» решил присоединиться к программе «Умный квартал». В доме №13 уже установлено 3 из 6 необходимых лифтов.

Особенностью данного вида лифта является возможность связаться в случае необходимости с диспетчером по видеосвязи. Дело в том, что в кабине установлена камера и специальный экран. Оба собеседника в случае разговора будут видеть друг друга. Плюс ко всему на мониторе будут отображаться основные параметры, которые отвечают за прохождение этажей, вектор движения и грузоподъемность.

Представители комплекса городского хозяйства отмечают, что в случае остановки лифта пассажир сможет увидеть лицо диспетчера, и по их мнению, это должно успокоить взволнованного человека. Особенно эта функция полезная для людей с ограниченными возможностями.

Правда, неизвестно, будут ли такие лифты появляться в других частях города, или так повезло только «Марьино». Но жители дома безумно довольны и надеются, что лифт прослужит долгие годы.