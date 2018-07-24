Свалка бытовых отходов растёт в жилом квартале Благовещенска

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Горожане уже не знают, кому жаловаться на мусорный коллапс.

В центре Благовещенска, в жилом квартале, вот уже которую неделю растёт свалка бытовых отходов. Пластиковые пакеты, коробки и бутылки заполнили округу возле деревянного жилого дома на пересечении улиц Первомайская и Фрунзе. Горожане делятся снимками с места событий и жалуются на безразличие чиновников в социальных сетях.

В данном дворе даже отсутствуют мусорные контейнеры. В настоящее время свалку коммунальщики всё ещё не убрали. Мэрия данную проблему игнорирует. Тем временем мусорник уже стал средоточием паразитов и инфекций. Бездомные животные облюбовали это место и постоянно разносят мусор по округе. Горожане признаются, что жить на свалке для них становится просто невыносимым. При этом масштабы происшествия с каждым днём увеличиваются.

Ранее мы писали, что незаконная свалка могильных плит появилась в Барнауле. Местные жители встревожены хламом, который кто-то притянул с кладбища.