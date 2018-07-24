В Воронеже мужчина чистил ливневую канализацию, полностью погрузившись в воду

Сегодня, 13:39

В Воронеже на улице Космонавтов работники коммунальных служб не прочистили заранее ливневую канализацию.

Поэтому во время сильного ливня улица оказалась затопленной, причем уровень воды достигал полутора метров. Очевидцы не сообщают подробности, но при такой глубине воды вполне могли оказаться затопленными автомобили, а также помещения зданий на первом этаже.

На устранение потопа прибыли коммунальщики, и одному из них пришлось, раздевшись, прочищать засор. Мужчина чистил ливневку с помощью лопаты, практически полностью погрузившись в мутную воду.

Вместо своевременного выполнения своих обязанностей приходится работать «дайвером» в мутной воде.