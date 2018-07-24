В Петербурге детская песочница за 350 тысяч полгода стоит без песка

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Местные жители просят прокуратуру провести проверку и прояснить ситуацию.

В Петербурге начался скандал вокруг детской площадки на улице 6-й Советской. Песочница здесь была установлена ещё полгода назад, однако песка в ней до сих пор не появилось. Вместе с тем, активистов Центрального района возмутило не сколько недоброкачественное выполнение работ, сколько коррупционная составляющая в данной ситуации. Выяснилось, что песочница обошлась городскому бюджету в более, чем 350 тысяч рублей. Детская же площадка в целом была обустроена за пять миллионов рублей. При том, что в среднем песочница у поставщиков стоит порядка 11 тысяч рублей.

Площадку же полностью предприниматели предлагают сделать за полцены «золотой песочницы». Активисты уже обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных лиц.

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