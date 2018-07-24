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10 тысячам жителей Ленобласти придется запастись терпением 24 июля, поскольку они не будут иметь доступа к холодной воде.

Как сообщили представители ГУП «Леноблводоканал», В Подпорожье без холодной воды останутся 172 жилых дома, поскольку служба ООО «Трасн-Кас» будет переврезать новый трубопровод. Жителям цетральных районов переживать нечего – водоснабжение будет восстановлено сразу же после того, как работа будет завершена.

А вот жителям Свирской улицы, которые проживают в 43 доме надо будет подождать. Работы на этом участке будут проводиться до самого завершения ремонта. Сроки окончания пока что не установлены. Зона отключения охватила 172 жилых дома, административное здание, 5 детсадов, а также три школы.

Служба сообщает, что в перечень отключенных от водоснабжения улиц попали такие: Свирска, Спортивная, проспект Кирова, Красноармейская, Волховская, Искакова, Энергетиков, Пионерская и Поселковый переулок.