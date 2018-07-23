В Саратове посреди дороги обнаружена «медвежья нора»

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Располагается «жилище гризли» в районе СХИ прямо по пути в школу №73, о чем рассказала местная жительница, ставшая очевидицей событий.

Медвежья нора, как назвали обвал жители города, обнаружена посреди дороги в Саратове. Яма настолько большая, что там и в самом деле может поместиться крупное животное. «Судя по размерам, это нора медведя гризли. Страшно гулять с детьми», - сетует очевидица происшествия.

Женщина рассказала, что наткнулась на яму совершенно случайно, ведь она ничем не была прикрыта, а коммунальщики также не торопятся устранять дефект. Из-за такой халатности в Саратове не так давно в дорожном провале оказался легковой автомобиль, о чем сообщали местные СМИ.