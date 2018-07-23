«Асфальт сбежал»: В Саратове на СХИ портится дорога

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«Депутаты воруют к себе на дачу», считают пользователи Сети. Инцидент активно обсуждают в «ВКонтакте» в паблике «Саратов онлайн».

В Саратове на СХИ местная жительница сделала фотографию, как портится дорога. Девушка подписала снимок комментарием: «Асфальт сбежал», что позабавило пользователей, которые ринулись продолжать мысль. Многие юзеры решили, что в активной порче дорог виноваты люди, ходящие и ездящие по нему, а чиновники к этому моменту не имеют никакого отношения.

Жители Саратова утверждают, что подобная картина наблюдается не только на СХИ, но и в других районах города. В основном, ямы на дорогах часто появляются весной после суровых зим, тогда и начинается активный ремонт. Похоже, на весенние мероприятия на проезжей части из городского бюджета выделили меньше, чем положено было. Причинами ЧП могла стать и непрофессиональная кладка самого асфальта, к примеру, в дождь или снег.