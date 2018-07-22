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Ранее владельцам частного сектора неоднократно приходилось выплачивать штрафы за самовольный захват территорий.

Сотрудники Воронежской городской Думы после многочисленных постоянных жалоб местных граждан внесли коррективы в приказ департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) в раздел касательно забора домов на палисадники. Теперь разрешение на ограждения палисадников воронежцам выдадут бесплатно. Желающим оградить придомовой участок в частном секторе следует обратиться в ведомство. Изменения дают собственникам возможность размещать на своих территориях малые архитектурные объекты без предварительной платы и штрафов.

Данное разрешение распространяется лишь на палисадники на землях, у которых разрешенный вид строительства - индивидуальное жилищное строительство или ведение подсобного хозяйства.