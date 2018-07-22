Кемеровчане поражены экономичным подходом к ремонту дорог

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В Кемерово ремонтируют дороги уже не первый день. Но методы, используемые для проведения работ, не совсем привычны.

Кемеровчане об увиденном написали в одной из социальных сетей. Они поражены экономичным подходом к ремонту дорог, поскольку новые дороги и тротуары, казалось бы, должны иметь новые бордюры. Но не тут-то было: минимальное количество новых бордюров комбинируется со старыми разваливающимися.

Пользователи сети призвали автора поста не быть таким критичным, поскольку дорожные службы могли попросту оставить старые бордюры, потому что не закончили работу с новыми. Другие юзеры просят не обращать внимания на этот дефект, поскольку дороги без ям намного важнее такой мелочи.

Но все же нашелся комментатор, который поддержал автора. Девушка говорит, что улица Веры Волошиной сделана точно также, и никто не удосужился заменить старые элементы.

Ремонтные работы ведутся для улучшения ситуаций с ДТП. Из-за огромных ям на дороге постоянно происходят аварии, которые уносят жизни сотни людей каждый день. В Кемеровской области 21 июля произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто. О пострадавших пока что информации нет.