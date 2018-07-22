Жители Ставрополя в шоке от мусорного склада на Чапаева

Сегодня, 07:50

После «наркоманской мусорки» на улице Тухачевского, ставропольчане заметили другое место в городе, откуда не хотят вывозить отходы.

В одной из социальных сетей города жители Ставрополя выложили фото, на котором видно, как контейнеры, которые стоят на участке улицы Чапаева, забиты доверху. Многие юзеры в шоке от такого мусорного склада, а другие говорят, что зловония от переполненных контейнеров разносятся и по всем ближайшим улицам. Примечательно, что в хлебном ларьке, стоящем неподалеку от свалки, поубавилось клиентов – люди не хотят покупать продукт, пропитанный запахом отходов.

Правда, нашлись и пользователи, которые резко ответили на жалобы горожан. По мнению ставропольчан, есть люди, которые таким образом «экономят» и просто подбрасывают свои отходы в чужие контейнеры, а мусор в этом месте вывозят постоянно.

Напомним, в Ставрополе собираются создать народную организацию по защите от наркозависимых. Такое решение было принято из-за того, что наркоманы, собираясь во дворах, пугают детей и женщин своим поведением и мусором, который остается от них – шприцы и иглы.