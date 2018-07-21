В Ростове вновь провалился асфальт

Сегодня, 22:05

За последнее время ростовчане чуть ли не каждый день сталкиваются с огромными ямами, которые появляются «сами по себе».

На этот раз пострадал в Ростове центр города: на перекрестке Пушкинская – Островская провалился асфальт в круглый вал, похожий на след огромного животного. Ростовчане делятся фотографиями в Интернете, где люди также отметили, что похоже на мамонта.

Шутят и о переименовании города на «Ростов-под-Землей», что с коммунальщиками очень актуально. Жители не знают, что и думать, от чего вновь появляются такие глубокие выемки на дорогах. Есть предположение, что трубопроводы проходят проверку и так специально увеличивают давление.

Несколько дней назад, 19 июля, у мужчины провалилось колесо внедорожника. Он припарковал машину и ушел, а когда вернулся – колесо продавило в асфальте дыру, где оно и осталось. Также жители шутят, что под землей находится «неизвестная станция метро» и поэтому дороги не выдерживают.